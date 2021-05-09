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İstanbul su kesintileri 9 Mayıs 2021: İSKİ DUYURDU! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mayıs Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintileri 9 Mayıs 2021: İSKİ DUYURDU! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. 9 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre Bağcılar ve Fatih ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 MAYIS CUMARTESİ İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.05.2021 10:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Küçük Ayasofya Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.05.2021 11:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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