İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. 9 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre Bağcılar ve Fatih ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 MAYIS CUMARTESİ İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.05.2021 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.