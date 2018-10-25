İstanbul Tabip Odası'ndan Sağlık Bakanlığı'na çağrı!

İstanbul Tabip Odası, kanser hastalarının ilaç bulamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu. İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gerekçesi ne olursa olsun kanser hastalarının mağdur edilmesi tarafımızdan asla kabul edilemez" ifadesine yer verildi.
Bütün dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında olan kanserin çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve kanser hastalarının tedavisinde ilaçların çok önemli yer tuttuğuna değinildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Ne var ki, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan sisplatin, metotreksat, vinblastin ve gemsitabin gibi en önemli ilaçlar uzun zamandır hem serbest eczanelerde, hem de birçok kamu ve özel hastane eczanelerinde bulunmamaktadır. Oysa özellikle hayati önemi haiz olan bu ilaçlar birçok kanser çeşidinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ülkemize hammaddesi yurt dışından gelmekte ve tek bir firma tarafından üretilmektedir.
Son zamanlardaki ilaç yokluğunun nedenleri olarak yaşanan büyük ekonomik kriz, döviz fiyatlarındaki ani yükseliş, enflasyondaki hızlı artış, hammadde sağlanmasındaki sorunlar nedeniyle üretim yapılamaması gösterilmektedir. Öte yandan fiyatları ve dolayısıyla kâr miktarları "düşük” olan bu ilaçların kapitalist ilaç şirketleri ve insan hayatı üzerinde şekillenen ilaç "piyasası” için cazip görünmediği ve firmaların bu ilaçları üretmekte pek de istekli davranmadıkları bilinen bir gerçektir. TTB ve Tabip Odaları olarak bütün ısrarlarımıza rağmen Ne yazık ki Türkiye'de devlet ilaç üretimine girmemekte ve hastaları tamamıyla ilaç firmalarının insafına terk etmektedir.
Gerekçesi ne olursa olsun kanser hastalarının mağdur edilmesi tarafımızdan asla kabul edilemez.
Kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için sorun ivedilikle çözülmeli, hayati önemi haiz bu ilaçlar acilen tedarik edilmesi sağlanmalıdır!"
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