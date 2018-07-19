İstanbul Tahkim Merkezi’nin ev sahipliğinde, her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla TOBB Plaza’da düzenlenen törende, ISTAC adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İSTA adına Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün protokole imza attı.
“40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır” diyen Mehmet Gün, Türkiye’de tahkimin gelişmesi için birlikte önemli projeleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi. Prof. Dr. Ziya Akıncı da, “Bu ortak çabalar ve girişimler İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacak” mesajını verdi.
ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmada, Türkiye’de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğine büyük değer verdiklerini vurguladı. ISTA ile imzaladıkları protokolün bu anlamda atılan somut adımlardan birini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akıncı şöyle konuştu:
"ISTAC nispeten yeni bir merkez ancak kısa sürede çok ciddi aşama kaydetti. Merkezimiz dava başvurularıyla adım adım etkinliğini artırırken, önümüzdeki 5 sene içinde gururla izleyeceğimiz gelişmelerin de nüvelerini attık. Bunlardan ilki kamu ile ilişki kurmaktı. Şimdi Başbakanlık Genelgesi ve Kamu İhale Kurumu mevzuatındaki değişiklikle kamu kesimi de tahkimi benimsedi ve kullanıyor. Bu yeni düzenlemelerle 20 senelik mesafe aldık ve bunun birkaç sene içinde dava sayımıza da yansımasını bekliyoruz. Ayrıca özel sektörden Merkezimize çok önemli destekler oldu. Bu konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun desteği çok önemliydi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Müjdat Keçeci sayesinde tahkimi sanayi ve ticaret odalarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) doğrudan karar vericilere anlatma olanağı bulduk.Şimdi de imzaladığımız protokol ile tahkim alanında ciddi çalışmaları olan bir sivil toplum kuruluşumuz ile işbirliği sürecini başlatıyoruz."
İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün ise, konuşmasında tahkim merkezlerinin gelişmesi açısından ihtisas kuruluşlarının önemine dikkat çekti. İsviçre, ABD ve İsveç gibi ülkelerde ihtisas derneklerinin verdikleri desteğin, tahkimin kurumsallaşmasında kilit rol oynadığını vurgulayan Av. Gün, iki kurum arasındaki işbirliğinin yaratacağı fırsatları şöyle değerlendirdi:
“İstanbul tahkim Merkezi tüm paydaşların katılımı sonucu büyük bir heyecanla kuruldu. Bu heyecan hızlı bir ivmeye dönüşerek yaklaşık üç yıl içinde ISTAC’ı uluslararası arenada tavsiye edilen tahkim merkezlerinden biri haline getirdi. Dolayısıyla 40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır. Bu dönemde İSTA da Türkiye’de tahkim dünyasını bir araya getiren bir platform olarak, ihtisas alanına ilişkin kalifikasyon kriterlerinin altyapısını oluşturdu. Ayrıca tahkim uygulayıcıları arasında benimsenen etik kurallar yayınladı. Türkiye’den pek çok uyuşmazlık için başka uluslararası tahkim merkezlerinde çözüm aranıyor. Bunların Türkiye’ye gelmesi herkese faydalı olacak. Bunu yapabilmek için de birlikte çalışmamız lazım."
ISTAC ve İSTA arasındaki protokol; Türkiye’de tahkimin geliştirilmesi amacıyla hakemlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hakemlik etiğinin yerleştirilmesi, üyelik ve bağlantı ağlarının genişletilmesi ve tahkim davalarında hakem atamaları gibi birçok alanda işbirliği esaslarını içeriyor. Her iki kurum, ISTAC’ın uluslararası kabul gören bir tahkim merkezi ve İstanbul'un da tercih edilen bir tahkim yeri olarak tanıtılması, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da tahkim uzmanlığının geliştirilmesi hedefiyle ortak projeler uygulamayı planlıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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