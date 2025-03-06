İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi.

Merkez Bankasının politika faizini tedricen düşürme eğiliminin devam ettiğini gördüklerini belirten Kopuz, "Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle Merkez Bankasına indirim yönünde bir alan da açılmıştı ve 250 baz puanlık ölçülü bir indirim daha yapıldı. Böylece gösterge faiz ile yüzde 39 olarak açıklanan şubat ayı tüketici enflasyonu arasındaki makas da oldukça daralmış oldu." ifadesini kullandı.

Bu faiz oranıyla, enflasyondaki yavaşlama eğilimi ve istihdam görünümü bozulmadığı sürece parasal genişlemenin ihtiyatlı bir şekilde devam etmesinin beklenebileceği değerlendirmesinde bulunan Kopuz, şunları kaydetti:

"Elbette enflasyon hedef seviyelere gelene kadar bu sürece mali disiplin ve yapısal reform adımları da eşlik edecektir. Bununla birlikte küresel güç dengelerinin çok kaygan bir zeminde hareket ettiği, jeopolitik belirsizliklerin zirve yaptığı son gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini, riskler ve fırsatlar penceresinden dikkatle takip ediyoruz."

Kopuz, faiz indirimleriyle kısa vadede piyasadaki likiditenin artırıldığını vurgulayarak, "KOBİ'lerimizin büyümesi, ihracat potansiyelini artırması ve sağlıklı bir iktisadi döngü için koşulların iyileştirilmesi de önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bankalara çağrıda bulunan Kopuz, faiz indirimlerinin KOBİ'lerin finansman maliyetlerini aşağı çekecek şekilde ticari kredilere yansıtılmasını beklediklerini belirtti.