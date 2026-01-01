1 OCAK 2026 İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar;

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),

- Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.