İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı! İşte 1 Ocak 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi
İstanbul Valiliği, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü dolayısıyla 1 Ocak Çarşamba günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Yapılan duyuru doğrultusunda, megakentte bazı yollar araç trafiğe kapatıldı. Kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlendi. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte 1 Ocak 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
"Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" 1 Ocak Çarşamba günü gerçekleşiyor. Binlerce kişi, Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Bu sebeple İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Megakentte bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından açıklanmıştı. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 1 Ocak 2026 İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?
İstanbul Valiliği, Galata Köprüsü'nde Filistin için düzenlenecek yürüyüş kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinde trafiğe kapatılacak yolları duyurmuştu.
Valilikten yapılan açıklamada, 1 Ocak Perşembe günü Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla trafiğe kapatılan yollara alternatif güzergahlar hakkında bilgi verilmişti.
Bu kapsamda, Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
1 OCAK 2026 İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
- Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Atatürk Bulvarı,
- Unkapanı Köprüsü.
Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Meclisi Mebusan Caddesi (Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
- Bankalar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tersane Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Necatibey Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alageyik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yüksek Kaldırım Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kemeraltı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Refik Saydam Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe İstikameti,
- Unkapanı Köprüsü.
KAPANACAK TRAMVAY YOLLARI VE HATLARI
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak.
1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.