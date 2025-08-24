İstanbul trafiğe kapalı yollar 24 Ağustos 2025 Pazar günü yola çıkacak sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama provaları dolayısıyla İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Buna göre bugün saat 05.45’ten prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.