        Haberler Bilgi Gündem İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 24 AĞUSTOS 2025: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Vatan Caddesi kapalı mı?

        İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 24 Ağustos 2025: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

        İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı sorusu, İstanbul Valiliği açıklaması ile yanıt buldu. Valilik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama provaları nedeniyle bugün İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Bu gelişme sonrası özellikle Vatan Caddesi yol durumu sürücüler tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Vatan Caddesi kapalı mı, ne zaman açılacak, saat kaçta? İşte, 24 Ağustos 2025 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

        Giriş: 24.08.2025 - 09:26 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:14
        1

        İstanbul trafiğe kapalı yollar 24 Ağustos 2025 Pazar günü yola çıkacak sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama provaları dolayısıyla İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Buna göre bugün saat 05.45’ten prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.

        2

        BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı ve bazı yolların kapatılacağı duyuruldu.

        Buna göre, bugün saat 05.45’ten prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar bilgisi de yer aldı.

        3

        İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 24 AĞUSTOS 2025

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 05.45’ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

        - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

        - D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

        - Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

        - Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

        - Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

        - Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

        - Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

        4

        ALTERNATİF YOLLAR

        Turgut Özal Millet Caddesi

        Fevzipaşa Caddesi

        Atatürk Bulvarı

        D 100 Karayolu

        O-3 Hal Yolu

        5

        TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 05.45’ten program bitimine kadar yukarıdaki yolların trafiğe kapalı kalacağı bildirildi.

        Programın bitiş saati hakkında ise bir açıklama gelmedi.

