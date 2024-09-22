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        İstanbul trafiğinde kadın sürücülerin ters yön kavgası

        İstanbul Başakşehir'de iki kadın sürücü arasında ters yön nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücülerden biri diğerine saldırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:01
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        Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 20 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde otomobiliyle Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

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        Öfkelenen kadın sürücü tartışmanın büyümesi üzerine aracının kapısını açarak diğer sürücünün aracına zarar verdi. Bu sırada ters yöne giren kadın sürücünün eşi de tartışmaya dahil oldu.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine ters yöndeki sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Bir süre daha devam eden kavganın ardından ters yönde olan sürücü aracına binerek hareket etti. 

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        Olayın ardından polis merkezine giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #istanbul
        #Yol kavgası
        #trafik
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