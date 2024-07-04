Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu yol kavgası | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu yol kavgası

        İstanbul Pendik'te yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafları diğer araç sürücüleri ayırmaya çalışırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu kavga
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul trafiğinde sıkça yaşanan yol verme kavgasında adres bu kez Pendik oldu.

        Pendik Tavşantepe'de iddiaya göre, seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri tarafları ayırmaya çalıştı.

        Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Pendik
        #Yol kavgası
        #trafikte yol kavgası haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!