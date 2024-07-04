İstanbul trafiğinde tekmeli yumruklu yol kavgası

İstanbul trafiğinde sıkça yaşanan yol verme kavgasında adres bu kez Pendik oldu.

Pendik Tavşantepe'de iddiaya göre, seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri tarafları ayırmaya çalıştı.

Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.