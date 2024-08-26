İstanbul'un göbeğinde define aradılar
İstanbul Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yaparak gömülü altın ve tarihi eser arayan 4 kişi operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve kavanoz ele geçirildi. İfadelerinde aradıkları gömüyü bulamadıklarını söyleyen şüpheliler hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan işlem başlatıldı.
İstanbul'un göbeğinde 3 gün önce ilginç bir kaçak kazı operasyonu düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Şişli Feriköy Mahallesi'nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı ihbarı alan polis ekipleri operasyon düzenledi.
6 METRELİK KAZI YAPMIŞLAR
Gece saat 04.50 sıralarında düzenlenen operasyonda, mezarlıkta kaçak kazı yaptıkları belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede mezarlığın 6 metre kadar kazıldığı belirlendi. Operasyonda 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz ele geçirildi.
KÜÇÜKÇEKMECE'DEN GELMİŞLER
Yapılan araştırmada, altın ve gömülü tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin Küçükçekmece'den iki ayrı araçla mezarlığa geldikleri belirlendi. Şüphelilerden N.S. ve V.Ş.'nin evinde yapılan aramalarda 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.
İSTEDİKLERİ GÖMÜYÜ BULAMAMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ifadelerinde, mezarlığın yanında gömü olduklarını düşündükleri ve kazıyı bu nedenle yaptıklarını ancak istedikleri gömüyü bulamadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Şüpheliler hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan işlem başlatıldı.