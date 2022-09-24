İstanbul'un ilk katlı otoparkı hizmete kapatıldı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karaköy'deki 7 katlı otopark 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Katlı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. 600 araç kapasiteli otopark 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.

GÜNLÜK ORTALAMA BİN 500 ARACA HİZMET VERİYORDU İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul'un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük ortalama bin 500 araca hizmet veriliyordu.