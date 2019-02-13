İstanbul; üretim, ticaret, turizm, kültürel, eğitim ve sosyal yönleri ile Türkiye'nin en önemli merkezlerinin başında geliyor. Diğer taraftan İstanbul, Türkiye'nin dış dünya ile olan bağlantılarının da başlıca merkezini oluşturduğu için kentiçi ulaşımın rahatlığı ayrı bir önem kazanıyor. Kentin bu derece önem arzeden işlevlerini aksamadan düşük maliyetle yerine getirebilmek için sözkonusu hareketliliğin rahat ve kolay bir şekilde sağlanması gerekiyor. Her daim gelişen ekonomisi ve nüfusuyla da sürekli büyüyen bir şehir olan İstanbul'daki bu yoğunluk yeni ihtiyaçları ve her geçen gün artan bir trafiği de beraberinde getiriyor.

SÜREKLİ ARTAN NÜFUS VE ARAÇ SAYISI

Habertürk'ten İsmail Bölükbaşı'nın haberine göre, İstanbul'da bugünkü ulaşım imkanlarının hızlı, rahat, güvenli ve ucuz şekilde sunulması hemen herkesin beklentisi. Ancak, bir damla yağmurda kontak kapatacak durama getiren, okul dönemi öğrenci servislerinin de katılımıyla birlikte hem sürücülere hem de toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden İstanbullulara saç baş yolduran trafik, kentin en önemli sorunu olduğu herkesin malumu... İstanbul'un nüfusu son açıklanan verilere göre 15 milyon 67 bin 724 olurken, motorlu taşıt sayısı da 4 milyon 173 bin 312'ye ulaştı. Megakent'te 3.6 kişiye bir araç düşüyor. Nüfusla birlikte artan araç sayısındaki gelişmelerde dikkate alındığında durumun önümüzdeki yıllarda da pek parlak olduğu söylenemez...

HERKESİN BİRLEŞTİĞİ NOKTA: RAYLI SİSTEM

Deniz ulaşımının yanında köprüler, tüneller yapılsa da şehir plancıları başta olmak üzere hemen herkesin İstanbul'un şehir içi ulaşımında birleştiği nokta raylı sistem ve metro... Varolan imkanlar göz önüne alındığında metro ağının genişletilmesi zorunlu görünüyor. Toplu taşımanın etkinliğinin attırılabilmesi, bu sayade özel oto sahiplerinin toplu taşımaya çekilebilmesi de trafiğin yükünü önemli ölçüde nefes aldırması, yıllardır İstanbul'u yönetenlerin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Bunun için de taşıma kapasitesi yüksek metro ile raylı sistemin kente yayılması gerekiyor. Peki İstanbul'da metro ağı ne durumda? Nereden nereye gelindi ve bundan sonra nereleri kapsayacak? Devam eden projeler ve Megakent'in yeni başkan adaylarının bu önemli konudaki hedefleri neler?

"İSTANBULLU 750 METRE SONRA İSTASYONA ULAŞABİLECEK"

İLK RAYLI SİSTEM 1875'TE HİZMETE GİRDİ

Öncelikle İstanbul'daki raylı sistem ve metro gelişimine bir göz atalım. Megakentin raylı sistemle tanışması 1875 yılında 600 metrelik Beyoğlu-Karaköy Tünel Füniküler Hattı ile başladı. Bu hattan 114 yıl sonra 1989 yılında Aksaray-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı’nın ilk aşaması hizmete açıldı. 2002 yılında hattın havalimanı bağlantısı hizmete girdi. İstanbullular şu anda bu hatlar dışında Bağcılar-Kabataş Tramvay, Taksim-4.Levent Metro, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim Kabataş Füniküler, Güngören-Bağcılar Tramvay, Sultançiftliği-Edirnekapı Tramvay, T4 Hattı’nın Edirnekapı-Topkapı uzatması, Seyrantepe ve Atatürk Oto Sanayi bağlantılı Yenikapı-Hacıosman Metro, Tavşahntepe-Kadıköy Metro, Kirazlı Olimpiyat-Başakşehir Metro, Yenikapı-Kirazlı Bağcılar işletmesi, Otogar-Kirazlı Bağcılar arasında, Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, Üsküdar-Çekmeköy arasındajs metro ve tramvay hatlarından faydalanabiliyor.

İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELER

İlk yeraltı metro sistemine Taksim-4. Levent hattının 2000 yılında hizmete açılması ile sahip olan İstanbul'un raylı sistem ağı geçen yıl itibarıyla 170.05 km’yi ulaştı. İnşaatı devam eden ve bu yıl hizmete açılması hedeflenin toplamda 110.60 km'lik hatlar ise şöyle: 10.20 km'lik Dudullu-Bostancı Metro Hattı (1.Kısım İMES-Bostancı Arası),4.10 km'lik Dudullu-Bostancı Metro Hattı (2.Kısım Dudullu-İMES Arası),7.40 km'lik Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Metro Hattı, 10.10 km'lik Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (1.Kısım Mecidiyeköy - Mahmutbey Arası). Diğer projeler arasında ise Kirazlı Bağcılar-Halkalı uzatması, Bakırköy İDO ve Kayaşehir uzatmaları, Tavşahtepe-SGH ve Tuzla uzatmaları, Çekmeköy-Sultanbeyli uzatması, Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt hattı, İkitelli Sanayi-Ataköy hattı, Pendik-SGH hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı, Göztepe-Ümraniye hattı, Yenidoğan-Hastane metro hatları yer alıyor. 2023 yılına kadar hedeflenen raylı sistem ağı ise toplamda 624.65 km.

YILDIRIM: "İSTANBULLU 750 METRE SONRA METROYA ULAŞACAK"

İstanbul ulaşımında büyük öneme sahip olan raylı sistem, İstanbul'a aday olan başkan adaylarının en önemli vaatleri arasında yer alıyor. Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Binali, Binali Yıldırım oldu. Buraya gelmişsem İstanbul'a borçluyum. İstanbul 2003 Kasım'da beni milletvekili seçti. Bakan oldum, TBMM Başkanı oldum. İstanbul beni seçti. Bir yola çıktım, İstanbullular destek verirse belediye başkanı olduğumda borcumu ödeme gibi yükümlülüğüm var" dedi. Yıldırım İstanbul'da yaşanan trafik sorununa ilişkin, "İstanbul'da en önemli sıkıntı toplu ulaşım altyapısının yetersizliği. Şu anda raylı sistemin payı artı otobüs, metrobüs yüzde 18. Bunlar yapıldığında hedefimiz yüzde 48,5. İstanbullu evinden çıktıktan 750 metre sonra vaadediyorum. İstanbullu metro istasyonuna ulaşacak. Ben bunu vaadediyorum" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın anlattığı 750 metre mesafe daha sonra biraz daha detaylandırdı. Bu mesafe özellikle yeni yapılacak durakları da kapsayacak. Buna göre, inşaatı devam eden İncirli Metro durağındaki dairesel alan içerisinde her yönden durağa 750 metre mesafeden ulaşmak mümkün olacak. Bu model yeni yapılacak istasyonlara örnek teşkil edecek. Bu da bundan sonra inşa edilecek metro istasyonlarının daha kısa aralıklarla ulaşılabilir olma özelliğini taşıyacak olmasını anlamına geliyor.

İMAMOĞLU : "METRO HEDEFİNDE ÇOK GERİDEYİZ"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a dair projeleri arasında metroya dikkat çekiyor. İmamoğlu, "Bakın bu şehrin her yıl en az 50-55 kilometre metro üretmesi lazım. Metro hedefinde çok gerideyiz. 2019 sonunda 470 kilometre metro hedefi vardı, 170 kilometre şu anda. İlk işim Beylikdüzü'ne metro olacak" diye konuşuyor.