Münir Özkul'un ismi iki ayrı sokağa verildi

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; İBB'nin, terör örgütünü çağrıştıran sokak isimlerin değiştirilmesi için ilçe belediyelerinden istediği yeni sokak ismi teklifleri İBB Meclisi'nde görüşüldü. Değiştirilen sokak isimlerinin tamamına yakını "Zaman", "Işık", "Samanyolu", "Dumanlı", "Himmet" ve "Hizmet" gibi isimlerden oluşuyordu. İptal edilen sokak isimlerinin bir çoğuna şehitlerin isimleri verildi.

ÜNLÜLERİN İSİMLERİ SOKAKLARA VERİLDİ



Şişli'de bulunan iki sokağa 1993 yılında bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu ile silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'in adı verildi. Dink'in adı, hayatın kaybettiği yerin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan Samanyolu sokağına verildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerine adları verilen ünlülerden bazıları şunlar:

Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday, Münir Özkul, Tuncel Kurtiz, Naim Süleymanoğlu. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul'un adı hem Beyoğlu hem de Üsküdar'da iki ayrı sokağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ