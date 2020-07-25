Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'ne geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra dün ibadete açılan Ayasofya Camii'ne geldi. Camiye girmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra camiye girdi

Ali Yerlikaya
DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi.

Vali Yerlikaya, camiye girmeden önce, içeri girmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşı maske konusunda uyaran Vali Yerlikaya, "Bak seni 900 liradan kurtardım" diyerek espri yaptı.

Vali Yerlikaya, camiye girişte gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya bir gazetecinin sorusu üzerine, "Hissiyat sözün bittiği yer, gözyaşı ve kalbi bir mutluluk. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yaşasaydı İkranur bugün 7. yaşını kutlayacaktı
GÜNDEMYaşasaydı İkranur bugün 7. yaşını kutlayacaktı
Son dakika haberler! Yaylada kaybolan Elif Akbayrak'a ne oldu? Üvey anne: Peşimden geliyordu, yoğun sis vardı!
GÜNDEMYaylada kaybolan Elif'e ne oldu?
Edirne’de can pazarı, o anları anlattı
GÜNDEMEdirne’de can pazarı, o anları anlattı
Ayasofya’nın açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrine vatandaş akını - Haberler
GÜNDEMAyasofya’nın açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet ...
Yargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin "üstün yarar" kriteri
GÜNDEMYargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ...
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride
GÜNDEMTunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri ...
Son dakika haberi Van Gölü'nde ölenlerin sayısı 61'e ulaştı
GÜNDEMVan Gölü'nde ölenlerin sayısı 61'e ulaştı
Son dakika haberler! Polis taklidi yapan gözü dönmüş cani koca böyle yakalandı! Villadan neler çıktı?
GÜNDEMPolis taklidi yapan gözü dönmüş cani koca böyle ...
MSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi
GÜNDEMMSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi
Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağının yakılmasına sert tepki
GÜNDEMTürk bayrağının yakılmasına çok sert tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X