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        Haberler Magazin İstanbul Valisi Davut Gül'den Edip Akbayram'a ziyaret - Magazin haberleri

        İstanbul Valisi Davut Gül'den Edip Akbayram'a ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:56
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        Vali Gül'den geçmiş olsun ziyareti
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        İstanbul Valisi Davut Gül, bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ve ailesini ziyaret etmek için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

        Vali Gül, Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Davut Gül hastaneden ayrıldı.

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