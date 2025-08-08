İstanbul Valisi Davut Gül, yeni sezon öncesi güvenlik tedbirlerini açıkladı

Trendyol 1. Lig'de 2025 - 2026 sezonunun ilk maçı olan Ümraniyespor - Manisa FK maçı öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, yeni sezonun güvenlik tedbirleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuyla alakalı detayları aktaran Vali Gül, "İçişleri Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bunu da sizlerin katılımınızla kamuoyuyla paylaştılar. Bunun geçmiş yıllarda çok yapılmayan ama bu sene yapılan en büyük farklarından bir tanesi özellikle protokol tribünü başta olmak üzere maça gelen kulüp yöneticilerinin özel misafirleri ve buna benzer hemşerilerimizin kayıtsız girmelerinden dolayı olan aksaklıkların ortadan kaldırılmasıydı. Özetle şu olacak, ben dahil il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek kayıtlı olarak protokolde maçını izleyecek" diye konuştu.

"PROTOKOL KURALLAR UYMAZSA DİĞER SPORSEVERLERE DİYECEK SÖZÜMÜZ OLMAYACAK"

Yeni kararların sembolik olarak da önemli olduğunun altını çizen İstanbul Valisi Davut Gül, "Protokol tribünü kurallara uyarsa maça gelen hemşerilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol kurallara uymazsa, kayıtsız girerse diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmayacak. Önce biz uyacağız sonra da maça gelen tüm hemşerilerimizin kayıtlı olarak girmesini, varsa eksiklerini, cezai yaptırımları onların yapılmasını hassasiyetle takip edeceğiz. Allah kazasız belasız bir sezon nasip etsin. Ben tüm sporculara, taraftarlara başarılar diliyorum. Herkes inşallah emeğinin karşılığını almış olur" diyerek sözlerini tamamladı.