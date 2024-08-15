İstanbul ve Ankara'da okul servisi ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Yeni eğitim yılı 9 Eylül günü başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala anne babaları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul'daki okul servisi fiyatlarına getirilen yüzde 16 zamdan sonra, Ankara'daki öğrenci servislerine de yüzde 40 zam yapıldı. İşte, 2024 Ankara ve İstanbul güncel okul servisi ücretleri...
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına gerim sayım başlarken; önce İstanbul, ardından Ankara okul servisi ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Yeni okul döneminde servis fiyatları Ankara'da yüzde 40, İstanbul'da yüzde 16 arttı. Peki, yeni servis ücreti zammından sonra İstanbul ve Ankara kilometre başı okul servis fiyatları ne kadara yükseldi? İşte, detaylar...
ANKARA OKUL SERVİSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Okulların açılmasına kısa zaman kala Ankara'da servis ücretleri de açıklandı. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
2024 ANKARA GÜNCEL OKUL SERVİSİ FİYATLARI