İstanbul Yarı Maratonu tanıtıldı!

AA

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun şehrin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, "Koşular İstanbul'u spor alanında dünyanın ilgi odağı haline getirdi. Geçtiğimiz yılki yarı maratonda kırılan rekor birçok habere konu oldu. Türkiye topraklarında kırılan ilk atletizm rekoru olarak tescillendi. Yine tüm dünyanın konuşacağı bir organizasyonu hayata geçirmek için hazırız. Bu eşsiz kenti daha enerjik, daha sağlıklı hale getirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'na 65 ülkeden yabancı sporcu katılacağını kaydeden Onur, "Onlarca farklı ülkeden binlerce sporcu geliyor. 17 yıllık tarihinde en fazla kayıt alınan yarış olacak. Yabancı sporcuda da en yüksek rakama ulaştık. 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcu katılacak. Bu atletizm dünyasında İstanbul'a olan talebi ortaya koyuyor. Ciddi bir rekabet izleyeceğimizi düşünüyorum. Son ana kadar çekişmeli bir yarış izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇİNTİMAR: MARATON ORGANİZASYON ANLAMINDA MÜKEMMELLİĞİ YAKALADI

TAF Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl da bir dünya rekoru göreceklerine inandığını ifade ettiği toplantıda, şunları söyledi:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu organizasyonu en iyi şekilde organize etmek için her şeyi bir araya getirdi. Geçen yıl dünya rekorunun kırıldığı bir yarışmada yine dünya rekorlarına ev sahipliği yapacaktır diye düşünüyorum. Yarı maraton, 1 saatin altında koşacak 10 sporcunun bir araya geldiği büyük bir yarışma. Koşularda çok güzel dereceler çıkıyor ve atletizm ailesini mutlu ediyor. Bu maratonda elit atlet sayısının yüksek olması yarı maratonunun çok iyi organize edilmesinin sebebidir. Umarım Türk atletizminin gelişimi de aynı yönde devam edecek. 65 ülkeden 650 üst düzey sporcunun burada yarışacak olması atletizm camiasını mutlu ediyor. Bu maraton organizasyon anlamında mükemmelliği yakaladı. Bütün İstanbulluları bu organizasyonu izlemeye davet ediyorum."

Türkiye'de birçok ilde yarış olduğunu söyleyen Çintimar, "Atletizm öyle bir noktaya geldi ki hemen hemen her ilde her gün yarış var. Atletizmi ne kadar geliştirirsek sporu ve spor kültürünü de o oranda geliştirebiliriz." dedi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da prestijli bir yarışa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, "Yarışın düzenlendiği yer çok özel bir yer. Dünyanın tarihinin yattığı, birçok milletin atalarının geçtiği, bizim atalarımızın yaşadığı bir yer. Tarihin içerisinde yapılan bir yarış olmanın ayrıcalığını hissediyoruz. Geçtiğimiz yıl bir dünya rekoru kırıldı. İstanbul'un tanıtımı açısından oldukça etkili bir organizasyon. Maraton keyifli ve faydalı bir yarış olacak. Daha enerjik daha sağlıklı bir İstanbul için tüm İstanbulluları bu yarışlara davet ediyorum." şeklinde konuştu.

METAVERSE BASIN TOPLANTISI

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, aynı zamanda metaversete de gerçekleştirilen basın toplantısı için "Spor alanında metaverste de düzenlenen ilk basın toplantısındayız. Teknolojinin peşinden koşmak yetmiyor. Onunla yürümek ve eşlik etmek gerekiyor. Bir önceki maratonlarda sanal koşu parkurları düzenlenmişti. Kurulduğumuz günden bu yana işimizin kalbine teknolojiyi koyduk. İlk günkü kadar heyecan duyuyoruz. N Kolay Dijital Bankacılık uygulamasını, maratonun ruhuyla yakın görüyoruz." dedi.

Basın toplantısına video yayını ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yaş ortalamasının Avrupa'dan daha genç olmasına rağmen diyabet ve obezite konusunda ciddi problem olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle 16 milyon İstanbulluya spor yapabilmeleri için hizmetler ve etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle birçok organizasyon iptal edilirken biz İstanbul olarak durmadık, koşmaya devam ettik. Geçen yıl kırılan dünya rekoruyla atletizm dünyası gözünü İstanbul'a çevirdi. Tüm koşucular en hızlı performanslarını gerçekleştirmek için İstanbul'u listelerine aldılar. Toplam 10 bin katılımcıyla yarı maratona hazırız. İstanbulluları daha sağlıklı bir hayatla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.