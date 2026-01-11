Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSTANBUL YARIN OKUL VAR MI, OKULLAR TATİL Mİ? 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu, hangi ilçelerde okullar tatil?

        İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul'da okul var mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı uyarıların ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, birçok bölgede sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan gelirken, İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarıları öğrenciler ve velilerin dikkatini çekti. Bu gelişmelerle birlikte gözler, 12 Ocak Pazartesi günü için İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul'da okul var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 11.01.2026 - 20:16
        Soğuk hava dalgasının İstanbul’da etkisini artırması beklenirken, milyonlarca öğrenci ve veli "12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan kar yağışı uyarılarının ardından, olası bir tatil kararı için beklenti İstanbul Valiliği’nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı. İşte detaylar...

        İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI!

        Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre Pazar öğle saatlerinden itibaren düşecek sıcaklıklar gece saatlerinde kar yağışını beraberinde getirecek. İstanbul'da meteorolojik tahminlere göre Pazartesi günü yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

        Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek.

        Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. Yağışların haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        AKOM kent genelinde buzlanma uyarısı da yaptı. Haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

        'YAĞIŞLAR YEREL VE KUVVETLİ'

        Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre de, İstanbul'da Pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Diğer yandan Marmara bölgesinde güney ve doğuda yerel kuvvetli yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyden saatte 50-70 kilometre hızında, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        İSTANBUL'DA 12 OCAK YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

        İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

        Meteorolojik verilere göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle kentteki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. Karar kapsamında resmî ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları da tatil edildi.

        Yetkililer, 12 Ocak Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulacağını bildirdi.

        8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN ANNELER İZİNLİ SAYILACAK

        Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubunun sağlık, emniyet ve karla mücadele alanlarında görev yapan birimleri kapsamadığı belirtildi.

        Ayrıca 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
