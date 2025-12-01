Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası hangi ilçelerde geçerli, katılım şartları nedir, hangi binalar kentsel dönüşüme girebilir?

        Yarısı Bizden Kampanyası'nda hangi binalar kentsel dönüşüme girebilir, başvuru nereye yapılır? 7 soruda Yarısı Bizden Kampanyası'

        İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmayı hedefleyen "Yarısı Bizden Kampanyası" uygulanmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği, şu ana kadar 73 bin konutun kampanya kapsamında yenilendiğini duyurdu. Kampanyada,konut sahiplerine 875 bin TL'ye kadar karşılıksız destek ve aynı miktarda kredi imkânı sunulurken, kiracılara da taşınma desteği sağlanıyor. Peki, kimler kampanyaya başvuru yapabilir, ödeme planı nasıl, başvuru nereye yapılır? İşte, Yarısı Bizden Kampanyası hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da deprem riskine karşı dayanıklı konutların çoğaltılmasını hedefleyen “Yarısı Bizden” projesine başvurular devam ediyor. Uygulama, riskli yapıların kısa sürede yenilenebilmesi için hak sahiplerine hem karşılıksız destek hem de kredi imkânı sağlıyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir şart aranmıyor yalnızca hak sahiplerinin ilçe belediyesine başvurması yeterli oluyor. İşte, 7 soruda Yarısı Bizden Kampanyası

        2

        İSTANBUL VALİLİĞİ 73 BİN KONUTUN YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI

        İstanbul Valiliği, kentte 73 bin konutun "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüştürüldüğünü bildirdi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da büyük dönüşümün devam ettiği belirtildi.

        Kentte 73 bin ailenin "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yeni konutlarında hayatlarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2000 yılında kentin bina stokunun tamamının riskli olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün bina stokunun yüzde 60'ının güvenli hale getirildiği belirtildi.

        Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

        "39 ilçemizde 427 ayrı alanda, 248 bin 992 konut ve iş yerinin dönüşümüne devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şu ana kadar İstanbul'umuza sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 450 milyar lira yatırım yapıldı. İstanbul'umuzun büyük dönüşümünü sağlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile toplam destek miktarı 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkarıldı. İstanbul'umuzda 73 bin konut, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında dönüştürüldü."

        3

        YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.

        4

        PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?

        Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.

        5

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

        6

        KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?

        Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

        7

        GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

        İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

        8

        ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?

        Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

        9

        TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

        Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı