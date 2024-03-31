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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş Belediyesi hangi partide? İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beşiktaş Belediye başkan adayları

        İstanbul Beşiktaş Belediyesi hangi partide? İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beşiktaş Belediye başkan adayları

        İstanbul Beşiktaş Belediyesi hangi partide? İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beşiktaş Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:59
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        İstanbul Beşiktaş Belediyesi hangi partide? İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beşiktaş Belediye başkan adayları
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        İstanbul Beşiktaş BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığını 80855 alınan oy ve %73.06 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Rıza Akpolat kazanmıştır.

        Beşiktaş Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %73.06

        Milliyetçi Hareket Partisi %16.32

        İYİ Parti %6.99

        Türkiye Komünist Partisi %0.81

        Saadet Partisi %0.76

        Demokratik Sol Parti %0.59

        Bağımsız %0.48

        Vatan Partisi %0.37

        Büyük Birlik Partisi %0.28

        Demokrat Parti %0.23

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.11

        Bağımsız Aday %0.01

        İstanbul Beşiktaş BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        RIZA AKPOLAT - CHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı SERKAN TOPER - MHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı NURETTİN SAĞIRKAYA - İYİ Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı AYHAN İLHAN - VATAN İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ALİ NASUH MAHRUKİ - BĞMSZ İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı HALE MİLDAN - TKP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı MEHMET OKUROĞLU - TKP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı MUHAMMED GAZİ KILIÇ - SP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı BİLGİN AKTAŞ - DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı MURAT MERT - BBP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı FERİT TOPÇAK - DP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı CEMAL CESUR - AB İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ALİ EFE - AP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ALAADDİN AKÖZDOĞAN - ANAP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı EROL ÖZBERK - DSP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı NUH NACİ AKAY - BTP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı METİN TÜRK - YENİDEN REFAH İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ZEKİ DENİZLİ - MİLLİYOL İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ÖZGÜN ÖZTUNÇ - MEMLEKET İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ALEYNA ARZUM YALÇIN - TİP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı NESİBE YILMAZ - MP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ - HÜDAPAR İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı FEVZİ ENDER FERAHBAŞ - HKP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı OSMAN TOPAK - YENİDEN REFAH İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ALP İLTER SÜME - ZP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ZEHRA HUMAY ZENGÜL - DEVA İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı SEZGİN ELÇİ - OCAK İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı SELMAN KILIÇ - ABP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı AYNÜR TATLİ - Gelecek Partisi İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MÜFİT TEKELİ - TİP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU - YTP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı

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