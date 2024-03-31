İstanbul Beşiktaş Belediyesi hangi partide? İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beşiktaş Belediye başkan adayları İstanbul Beşiktaş Belediyesi hangi partide? İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beşiktaş Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:59 facebook

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