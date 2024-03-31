İstanbul Ümraniye Belediyesi hangi partide? İstanbul Ümraniye Belediye başkanı kimdir? İstanbul Ümraniye Belediye başkan adayları İstanbul Ümraniye Belediyesi hangi partide? İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ümraniye Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ümraniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ümraniye yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL