Şehirlerin şehri İstanbul, tarih içinde ve günümüzde medeniyetlerin ve kültürlerin kesiştiği ve birlikte var olmaya devam ettiği, zengin bir mozaik.

Geçmişten günümüze gelen bu kültürel miras; her zaman için bu topraklarda yaşayan halklara ilham kaynağı olmuş, temelinde birlikte yaşama ve yaratma kültürünü de beslemiştir.

Merkezi İstanbul olan Cafe Aman İstanbul grubu üyeleri Stelyo Berber ve Pelin Suer; kıymetli müzisyenler eşliğinde izleyenleri İstanbul’un tarihi semtleri Pera, Tatavla, Fener ve Galata’dan Türkçe ve Rumca şarkılarla bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Cafe Aman İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu sanat yönetiminde Meşhur İstanbul ve Tatavla kasabikoları yanında, Zaharya’nın ağır semaisi, Talatın Devri Kamerde ve saz semaileri, Ada Sahilleri gibi İstanbul şarkıları ve İstanbul şehir müziğine ait nadide örnekler sunuyor.

İstanbul’a dair Türkçe, Rumca şarkılar konseri için 28 Ocak Pazartesi saat 20.00'yi not almayı unutmayın.

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