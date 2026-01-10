İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM ve Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

PAZARTESİ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında sağanak, doğusunda ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 48 kent için 'sarı' alarm verilerek fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Trakya'da yağışın kuvvetli olacağı bildirildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek" değerlendirmesinde bulundu.