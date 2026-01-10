Habertürk
        İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM ve Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

        İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? AKOM ve Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ve hava durumu uyarıları peş peşe geldi. Megakentliler bugün kuvvetli rüzgarla güne başlarken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da kuvvetli kar uyarısı için beklenen tarihi verildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman, 10-11 Ocak 2026 bu hafta sonu hava nasıl olacak?

        Giriş: 10.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:33
        1

        Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbullular kar yağışına hasret kaldı. Bugün İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtmişti. Peki, İstanbul’kar yağacak mı, kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak?

        2

        İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

        PAZARTESİ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

        AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında sağanak, doğusunda ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 48 kent için 'sarı' alarm verilerek fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Trakya'da yağışın kuvvetli olacağı bildirildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek" değerlendirmesinde bulundu.

        3

        İSTANBUL'A KAR GELİYOR

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara'da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

        "Romanya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. Pazar günü hava soğuyacak ve pazardan itibaren pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Orta ve doğu Marmara'nın yanı sıra Anadolu'da kar yağışı aralıklarla 3 gün sürecek."

        4

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        5

        48 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'den "sarı" alarm uyarısında bulunulan iller şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce."

