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        İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu güncel olarak duyuruluyor. İstanbullular kar yağışını uzun süredir beklerken hava durumu uyarılarını takip ediyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:36
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        Ocak ayında mevsim normallerine göre hava sıcaklıkları normalleri üzerinde seyrederken "İstanbul’ a kar yağacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler açıklanırken, gözler gelecek haftanın raporuna çevrildi. İşte güncel hava durumu raporu

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        İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre ocak ayının son haftası mevsim normallerinin üzerinde hava hakim. Bu hafta yağış ve kar beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7 günlük hava tahminine göre haftanın tamamı güneşli geçiyor. Sis ve pus sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebilir. 4-10 Şubat arasında bir tahmin raporuna göre ise ciddi bir hava değişimi olabilir. Henüz kar yağışı için net bir tarih yok.

        BUGÜN HAVA NASIL?

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        SİS UYARISI: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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