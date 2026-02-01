İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 2 Şubat Pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bekleniyor.