İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM'dan okulların açılacağı 2 Şubat Pazartesi günü için uyarı!
Soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da ne zaman kar yağacağı gündemdeki yerini koruyor. AKOM'un yaptığı uyarılara göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak yağışlar, yer yer fırtınayla birlikte kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, 2 Şubat Pazartesi okulların açılacağı gün kar yağacak mı? İşte tüm detaylar…
Megakent İstanbul’da soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Okulların açılacağı 2 Şubat Pazartesi gününde, kar yağışı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftada kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Bu kapsamda “2-3 Şubat İstanbul’da kar yağacak mı, kar hangi ilçelerde etkili olacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur için vatandaşları uyardı.
İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Hafta sonu 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 2 Şubat Pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bekleniyor.
2-3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul Valiliği, kent genelinde hava sıcaklığının azalacağını belirterek, sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
İstanbul’da 2 Şubat Pazartesi günü havanın çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği, sıcaklığın ise en düşük 6, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
3 Şubat Salı günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın da 7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.