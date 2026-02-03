Habertürk
Habertürk
        İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi

        İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. Yurtta soğuk hava dalgası uzun süredir etkisini gösteriyor. Edirne, Kırklareli çevresi başta olmak üzere Trakya genelinde kar yağışları ve yağmur görülüyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak?

        03.02.2026 - 16:59
        İstanbul'a kar tekrardan gelecek mi merak ediliyor. Metropol şehrin belli bölgelerinde yağışlı hava hakimken Bursa, Balıkesir, Çanakkale çevresinde de yağışlar kuvvetli sağanak halinde iniyor. İşte güncel hava durumu raporu

        2

        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        Karla karışık yağmur ve kar uyarısı

        Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı ilçelerinde kar bekleniyor. Soğuk havanın salı sabahına kadar süreceği, çarşamba gününden itibaren ise bahar değerlerine (15 derece) döneceği belirtiliyor.

         

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar olduğu, yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artırmasının beklendiği yönünde AKOM'un değerlendirmeleri aktarıldı.

         

        Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2-4 derece daha azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

         

        "Bu düşüşle birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi İstanbul'un Batı Yakası'nda kalan bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Soğuk havanın salı sabahına kadar süreceği, çarşamba gününden itibaren ise bahar değerlerine, 15 dereceye döneceği belirtiliyor."

         

        Açıklamada yetkililer, salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

         

        3

         

         

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

         

        ÇANAKKALE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        EDİRNE °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        İSTANBUL °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

         

        KOCAELİ °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

         

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

         

        AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

         

        DENİZLİ °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        İZMİR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu 

        4

         

        MUĞLA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

         

        ADANA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

         

        ANTALYA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        HATAY °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

         

        ISPARTA °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

         

        İÇ ANADOLU

        Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğu ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

         

        ANKARA °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        ESKİŞEHİR °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

         

        KONYA °C, 9°C

        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

         

        SİVAS °C, 3°C

        Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

         

        BATI KARADENİZ

        Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

         

        BOLU °C, 3°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

         

        DÜZCE °C, 6°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

         

        SİNOP °C, 10°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        ZONGULDAK °C, 6°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Çok bulutlu, Doğu kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

         

        AMASYA °C, 8°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        ARTVİN °C, 9°C

        Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

         

        SAMSUN °C, 9°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        TRABZON °C, 12°C

        Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

         

        ERZURUM °C, 3°C

        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

         

        KARS °C, 3°C

        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

         

        MALATYA °C, 8°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

         

        VAN °C, 5°C

        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

         

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

         

        DİYARBAKIR °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        SİİRT °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

         

        ŞANLIURFA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            

