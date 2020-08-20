İstanbul’da 'Roman Havası'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın gerçekleştireceği 'Roman Havası' etkinlikleri kapsamında Roman sanatçılar, 22 Ağustos Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda ve 23 Ağustos Pazar günü Kalamış sahilinde müzikleri ve danslarıyla İstanbullara Roman havası estirecek.
İBB bu etkinleriyle Roman sanatçıları desteklemenin yanı sıra Avrupa’nın en büyük toplumsal gruplarından ve yaklaşık 500 yıldır İstanbul kültürünün yapı taşlarından olan Romanların müziğini, dansını ve kültürünü İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda İBB bünyesinde oluşturulan Roman Çalışma Grubu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Halklar İlişkiler Müdürlüğü gibi İBB’nin ilgili birimleri Romanların eğitimden barınmaya ulaşımdan sosyal hizmetlere dek birçok sorununa çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.
'Roman Havası' Programı
Şişli Habitat Parkı- 22 Ağustos Cumartesi
17:30 - 18:00 Gaziosmanpaşa Davul Zurna Grubu
18:00 – 19:00 Roman İstanbul
19:00 – 20:00 Beyoğlu Orkestrası
20:00 – 21:00 Ustaoğlu Brothers
Kalamış Sahili -23 Ağustos Pazar
18:30 - 19:00 Davul Zurna Grubu
19:00 - 20:00 Sulukule Roman Orkestrası
20:00 – 21:00 Gaziosmanpaşa Ritim Grubu
21:00 – 22:00 Roman All Stars
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