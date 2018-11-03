İstanbullu Gelin 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin izleyicileri gelecek bölümle ilgili fikir sahibi olmak için bu sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; İstanbullu Gelin 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, İstanbullu Gelin 60. bölümde yaşananlar...

İSTANBULLU GELİN 60. BÖLÜM ÖZETİ

Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet’i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret’in yol arkadaşı olacaktır. Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirir. Süreyya’nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet’ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…

İSTANBULLU GELİN 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 61 bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu, geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümün ardından dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ancak hemen belirtelim ki İstanbullu Gelin 61. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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