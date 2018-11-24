İstanbullu Gelin 63. bölümde eski günlerine dönmeye başlayan Boran ailesi sürpriz bir şekilde konaklarına geri döndü. Yaşananlar sonrası izleyiciler İstanbullu Gelin 64. bölümde kendilerini hangi sürprizin beklediğini merak ediyor. İşte 64. bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 63. BÖLÜM ÖZETİ

Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi yaratmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi yaratacaktır.

İSTANBULLU GELİN 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İstanbullu Gelin 64. bölüm fragmanı daha doğru ile İstanbullu Gelin 64. bölümden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan ilk sahnede gelecek bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçları yer alıyor. Fragmanda Esma Hanım, Adem'in şirkette hisse alması halinde kendi hisselerinin kontrolünü Garip Bey'e devredeceğini söyledi.

Fikret ve Faruk ise annelerinin kararına büyük tepki gösteriyorlar. Faruk "Olmaz!" diyerek açıkça annesinin önüne set çekti.

İşte İstanbullu Gelin 64. bölüm ilk sahne:

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