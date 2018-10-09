İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin dizisi 57. yeni bölümüyle Cuma akşamı Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. ATV'de Cuma günü yayınlanacak olan İstanbullu Gelin dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, İstanbullu Gelin dizisinin oyuncuları kimler? İşte İstanbullu Gelin dizisi oyuncuları ve 57. yeni bölüme dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma ve Ülfet’in büyük yüzleşmesi...

Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur. Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

Özcan Deniz (Faruk), Aslı Enver (Süreyya), İpek Bilgin (Esma), Salih Bademci (Fikret), Fırat Tanış (Adem), Tamer Levent (Garip), Tilbe Saran (İdil), Meral Çetinkaya (Ülfet), Dilara Aksüyek (İpek), Güven Osman Akpınar (Osman), Neslihan Yeldan (Senem), Nihal Yalçın (Güneş), Ahsen Eroğlu (Yaz), Nergis Çorakçı (Kıymet), Pelinsu Pir (Nurgül), Fatih Koyunoğlu (Akif), Neslihan Arslan (Dilara), Ahmet Sabri Özmener (Mustafa), Eren Balkan (Gülistan), Muharrem Türkseven (Nazif), Artun Kasapoğlu (Emir), Hakan Altıner (Şahap)

Senaryosunu Deniz Akçay Katıksız - Armağan Gülşahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği İstanbullu Gelin dizisi 57. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

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