İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm, dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. İstanbullu gelin verdiği yaz molasını bu akşam yayınlanacak yeni sezon bölümüyle sonlandıracak. Geçen sezonda Adem'in oyunuyla yıkılan Boran ailesi çıkış yolları arayacak. Dilara, yaşananların ardından Adem'i terk edecek, Fikret bu oyuna nasıl geldiğini sorgulayacak. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç... Peki İstanbullu Gelin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbullu Gelin yeni sezona bu akşam yayınlanacak bölümüyle başlayacak. İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı 21 Eylül Cuma saat 20.00'da ekranlarda olacak.

İSTANBULLU GELİN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Boranlar’da Sular Durulmuyor!

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…

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