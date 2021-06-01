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İSTANBULLULAR DİKKAT! İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi! Son dakika İSKİ su kesintileri

İstanbullular 1 Haziran Salı gününe su kesintisiyle başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran'da arıza, bakım ve onarım sebebiyle 11 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte 1 Haziran İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

İSTANBULLULAR DİKKAT! İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi! Son dakika İSKİ su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 1 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

1 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Adalar
Etkilenen Mahalleler:Maden Mah- Büyükada,Nizam Mah- Büyükada,Kınalı Ada,Burgaz Adası,Heybeli Ada
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.06.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Yakacık Yeni Mah,Topselvi Mah,Petroliş Mah,Soğanlık Yeni Mah,Çarşı Mah,Çavuşoğlu Mah,Yunus Mah,Yalı Mahallesı,Yukarı Mah,Esentepe Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Atalar Mah,Cevizli Mah,Orhantepe Mah,Orta Mah,Kordonboyu Mah,Hürriyet Mah,Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah,Girne Mah,Fındıklı Mah,Gülensu Mah,Küçükyalı Mah,Çınar Mah,İdealtepe Mah,Yalı Mah,Zümrütevler Mah,Aydınevler Mah,Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah,Başıbüyük Mah,Esenkent Mah,Feyzullah Mah,Büyükbakkalköy Mah,Cevizli Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah,Ramazanoğlu Mah,Sülüntepe Mah,Sapanbağları Mah,Orta Mah,Kurtdoğmuş Mah,Kurna Mah,Orhangazi Mah,Kurtköy Mah,Çamçeşme Mah,Çamlık Mah,Şeyhli Mah,Çınardere Mah,Yeşilbağlar Mah,Yayalar Mah,Velibaba Mah,Yenişehir Mah,Yenimahalle,Emirli Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah,Ertuğrul Gazi Mah,Doğu Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Batı Mah,Ballıca Mah,Harmandere Mah,Güzelyalı Mah,Kaynarca Mah,Kavakpınar Mah,Güllübağlar Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Göçbeyli Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah,Necip Fazıl Mah,Mecidiye Mah,Mehmet Akif Mah,Turgut Reis Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Sultanbeyli,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah,Hamidiye Mah,Hasanpaşa Mah,Battal Gazi Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Orhanlı,Orta Mah,Postahane Mah,Mescit Mah,Mimar Sinan Mah,Orhanlı Mah,Tepeoren İtosb,İstasyon Mah,İçmeler Mah,Şifa Mah,Tepeören Mah,Tuzla,Yayla Mah,Aydınlı - Birlik Osb,Aydınlı - İstanbul Ayosb,Aydınlı Mah,Akfırat Mah,Akfırat,Anadolu Mah,Aydınlı Sb,Deri Osb,Evliya Celebi Mah,Fatih Mah,Aydınlı-Kosb,Aydıntepe Mah,Cami Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Veliefendi Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.06.2021 09:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Site Mah,Saray Mah,Tatlısu Mah,Tantavi Mah,Parseller Mah,Mehmet Akif Mah,Madenler Mah,Necip Fazıl Mah,Namık Kemal Mah,Tepeüstü Mah,İnkilap Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Çakmak Mah,Yamanevler Mah,Topağacı Mah,Yukarı Dudullu Mah,Yenişehir Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Dumlupınar Mah,Dudullu Osb,Atatürk Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Finanskent Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kuleli Mah,Yavuz Türk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Ferah Mah,Burhaniye Mah,Bahçelievler Mah,Kısıklı Mah,Kandilli Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi:Arıtma Tesisi Arızası
Açıklama:Ömerli Arıtma Tesisinde Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:01.06.2021 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 1 HAZİRAN

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