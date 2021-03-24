İstanbulluların mart karı ile imtihanı

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İHA

İstanbul'un beyaza bürünen bazı noktalarında sürücüler zor anlar yaşadı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar kaydı, kazalar meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Sürücülerin zorluk çektiği ilçelerden biri İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu. Yolların kısa sürede beyaza büründüğü ilçede araçların yokuşları çıkmakta güçlük çektiği görüldü. Yollarda bazı araçların kaydı. Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir kişinin kamyonetin kasasına binerek zıpladığı ve bu şekilde kamyonun kaymasını engellemeye çalıştığı görüldü.

Şişli'de ise, yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı. Mahmutağa Yokuşu'nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti. Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yokuştan inmek isteyen diğer sürücüler ve vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da da yağan kar yağışı kısa sürede yollara beyaza bürüdü. Bu ilçelerde de kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.