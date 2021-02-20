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İstanbulspor: 0 - Samsunspor: 1 MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

İstanbulspor: 0 - Samsunspor: 1 MAÇ SONUCU

Maçtan dakikalar
7. dakikada Guido’nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yasin’in kafa vuruşunda kaleci Ljubic’ten seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
13. dakikada Gökhan Karadeniz’in ceza sahası içi sol tarafından ortasına arka direkte iyi yükselen Guido’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Mathias Coureur’un ara pasında ceza sahası içi sol tarafına topla buluşan Yasin’in çaprazdan vuruşunda kaleci Ljubic meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada Erkam’ın uzun pasında defansın arkasında sarkan Mathias Coureur sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ljubic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+2. dakikada sağ kanttan Melih’in ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Levent Ayçiçek’in çaprazdan vuruşunda keleci Nurullah Aslan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada sol kanattan Kristal Abazaj’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim’in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ta kaldı.
69. dakikada Ali Yaşar’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
79. dakikada sol tarafta topla buluşan Burak Çalık’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+1. dakikada Eduart Rroca’nın orta sahada Djedje’ye yaptığı hareket sonrasına hakem Turgut Doman, Rroca’ya sarı kart gösterdi. İkinci sarı kartını gören Rroca, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Murat Temel, Bersan Duran

İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 86 Kerem Baykuş),İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 80 Mirkan Aydın),Melih Kabasakal (Dk. 80 Koray Kılınç),Rroca, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 63 Ethemi)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Savicevic),Gökhan Karadeniz, Guido Koçer (Dk. 78 Burak Çalık),Djedje, Yasin Öztekin, Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen (Dk. 78 Caner Arıcı),Boli (Dk. 63 Veli Çetin),Coureur (Dk. 61 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 13 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kerem Can Akyüz, Dk. 22 Erkam Reşmen, Dk. 38 Boli (Yılport Samsunspor),Dk. 12 Etoga, Dk. 59 Abazaj, Dk. 90+2 Onur Ergün, Dk. 90+8 Koray Kılınç (İstanbulspor)

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