        İstanbulspor: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU (İstanbulspor Çorum'u devirdi)

        İstanbulspor: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Çorum FK kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Habertürk / İHA
        Giriş: 19.09.2025 - 19:13 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:13
        İstanbulspor Çorum FK'yı devirdi!
        Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 3-1 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Geraldo’nun ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda kaleci İsa, sol köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.

        10. dakikada İstanbulspor atağında sol taraftan yapılan yerden ortada Loshaj’ın gelişine vuruşunda kaleci Ahmet topu çeldi. Pozisyonun devamında Vorobjovas’ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        12. dakikada Yusuf Ali’nin sol taraftan pasında ceza sahası içinde Loshaj’ın vuruşunda, top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 1-0

        54. dakikada Emrecan Uzunhan’ın çıkarken kaptırdığı topu kazanan Eze, pasını sağ taraftaki Oğulcan’a attı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

        57. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra içeri çevirdiği topu Oğuz Gürbulak penaltı noktası üzerinde tamamladı. 1-1

        67. dakikada Vorobjovas’ın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Sambissa’nın içeri çevirdiği topu Krstovski filelere yolladı. 2-1

        90+4. dakikada Duhan'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleciden seken topu uzak köşede önünde bulan Mamadou, kaleci Ahmet'i çalımladıktan sonra ağlara gönderdi. 3-1

        Stat: Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Oğuzhan Yazır

        İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Ali Şahin Yılmaz dk. 72), Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Emrecan Uzunhan, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 78), Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (Sambissa dk. 65), Krstovski (Mamadou dk. 78)

        Yedekler: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vefa Temel, Cham, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin

        Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

        Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Üzeyir Ergün (Caner Osmanpaşa dk. 70), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Samudio dk. 70), Ferhat Yazgan, Geraldo (Aleksic dk. 46), Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk. 66), Pedrinho (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Yusuf Erdoğan, Emeka Eze

        Yedekler: Sehic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Eren Karadağ

        Teknik Direktör: Tahsin Tam

        Goller: Loshaj (dk. 12), Krstovski (dk. 67), Mamadou (dk. 90+4) (İstanbulspor), Oğuz Gürbulak (dk. 57) (Çorum FK)

        Sarı kartlar: Ologo (İstanbulspor), Attamah (Çorum FK)

