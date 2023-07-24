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        Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor Demeaco Duhaney'le 4 yıllık sözleşme imzaladı - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor Demeaco Duhaney'le 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:05
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        İstanbulspor Duhaney'le imzaladı
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        İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

        Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Duhaney ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

        24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sene İstanbulspor formasıyla ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkarken, takımı adına 1 gol attı.

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