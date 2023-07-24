İstanbulspor Demeaco Duhaney'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 24.07.2023 - 17:05
İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Duhaney ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sene İstanbulspor formasıyla ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkarken, takımı adına 1 gol attı.