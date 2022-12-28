STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 2
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjnoaj, Petretta, Tırpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 14. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
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