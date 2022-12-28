Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor
ABONE OL

İstanbulspor - Kasımpaşa CANLI YAYIN

İstanbulspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT Spor'da. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İstanbulspor ligde 18. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor. İşte maça dair detaylar...

İstanbulspor - Kasımpaşa CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIIZ

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 2

26' R. Petretta, 29' V. Ethemi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjnoaj, Petretta, Tırpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 14. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı: Ferdi Kadıoğlu!
FUTBOL Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı: Ferdi Kadıoğlu!
Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!
FUTBOL Portekiz basınından bomba iddia! Jorge Jesus...
İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!
FUTBOL İranlı yıldıza şok!
Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet rekor peşinde!
FUTBOL Trezeguet rekor peşinde!
Fenerbahçe - Hatayspor maçının yazar yorumları
FUTBOL "10-0 bile kazanabilirdi"
Chelsea, Enzo Fernandez için rekor bonservis ödemeye hazır!
FUTBOL Chelsea kesenin ağzını açtı! 130 milyon...
Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!
FUTBOL Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!
Rıza Çalımbay’ın Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor
FUTBOL Çalımbay’ın G.Saray karnesi! 35 maç...
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
FUTBOL Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
FUTBOL Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.