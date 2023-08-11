İstanbulspor, Senegalli futbolcu Ndaoyu transfer etti Bonservisi Al Ahli de bulunan Ndao, kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor da kiralık olarak forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, İstanbulspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisi Al Ahli de bulunan futbolcu kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a katıldı. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Ndao, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.