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        Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor, Senegalli futbolcu Ndaoyu transfer etti - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor, Senegalli futbolcu Ndaoyu transfer etti

        Bonservisi Al Ahli de bulunan Ndao, kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:55
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        İstanbulspor'dan Ndao hamlesi !
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        Geçtiğimiz sezon Antalyaspor da kiralık olarak forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, İstanbulspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Bonservisi Al Ahli de bulunan futbolcu kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a katıldı. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Ndao, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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