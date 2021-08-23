Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
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