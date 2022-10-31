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Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "5 golün 5’inde de çok büyük hata var"
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Fatih Tekke: "5 golün 5’inde de çok büyük hata var"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 5-2’lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, “Hata yaptığınız zaman cezalandırırsınız ama 5 hata 5 gol. Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok” diye konuştu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke:

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında İstanbulspor evinde Fenerbahçe’ye 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın iki yarıda farklı yorumları olduğunu ifade ederek, “Bizim açımızdan öncelikle oyuncuların performansından çok memnunum. 2 antrenmanda ancak bu kadar. Hemen hemen 90 dakika ön alan baskısı yapan İstanbulspor, fakat yediğimiz 5 golün 5’inde de çok büyük hata var. Hiç beklenmedik 2-0’lık durum. 3-1 yine çok ciddi bir hata. Yanılmıyorsam Fenerbahçe’nin ilk yarı korneri yok. Fenerbahçe’nin çok ciddi oyuncuları olduğunu maç öncesinde söyledim. Hata yaptığınız zaman cezalandırırsınız ama 5 hata 5 gol. Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok. Bizim için bence en azından oyuncuların isteği arzusu var. Bunlar olumlu şeyler. Bireysel basit hatalar olumsuz. Biz bu ligde kalmak için özellikle benim ekibimin düşüncesi, kulübümüzde de geçmişte yaptığımız topa sahip olma isteğimiz var. Bununla alakalı bazı riskleri var. Bunları da gerekli zamanlarda önlemlerini yapacağız. Almaya çalıştığımız anlarda hata yaptık. Fenerbahçe’yi tebrik ederim” dedi.

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