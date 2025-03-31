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        Haberler Yaşam İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!

        16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü yeniden oluşturuldu

        Çinli bilim insanları, 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzünü 3 boyutlu teknoloji kullanarak yeniden oluşturdu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:40
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        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
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        Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bilim insanları, 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın kafatasını, 3 boyutlu teknolojiyle yeniden oluşturdu.

        Kafatasının Guangxi'nin Longan ilçesindeki Bolang Köyü'nde bulunan Yahuai Mağarası'nda, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıktığı belirtildi.

        GÜNÜMÜZ KADIN KAFATASINDAN DAHA BÜYÜK

        Bilim insanları, tarih öncesi kafatasının günümüz kadın kafataslarından daha büyük, ancak modern erkek kafataslarından daha küçük olduğunu aktardı.

        Geometrik form açısından modern kadın kafatasına daha yakın olan fosilin alın kemiğinin ise daha çıkık bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

        GÜNEY ÇİN'DE KEŞFEDİLEN EN EKSİKSİZ İNSAN KAFATASI

        Guangxi Kültürel Miras Koruma ve Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Xie Guangmao, bulunan fosilin güney Çin'de şimdiye kadar tespit edilen en eksiksiz insan kafatası fosili olduğunu vurguladı.

        Çalışmanın başındaki isim olan Guangmao, ekibin bilgisayar destekli yüz restorasyon yöntemi kullandığını ve 3D modelleme yazılımları yardımıyla yüksek hassasiyetli bir rekonstrüksiyon gerçekleştirdiğini belirtti.

        Dijital ortamda canlandırılan yüzde, yuvarlak hatlar, dar göz çizgisi, düz burun yapısı dikkat çekti.

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        Guangmao, "Yahuai Mağarası'ndaki kafatası fosilinin incelenmesi, güney Çin'deki erken insanların fiziksel özelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor ve tarih öncesi insan topluluklarının nasıl göç edip yayıldığı gibi önemli sorulara ışık tutuyor" dedi

        'Journal of Archaeological Science' dergisinde yayımlanan araştırma, erken dönem insan fizyolojisi ve Çin'in güneyinde yüz hatlarının evrimine dair ipuçları sunuyor.

        Öte yandan Guangxi, Doğu Asya ile Güneydoğu Asya arasında önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

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        #16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü
        #çin
        #çinli bilim insanları
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