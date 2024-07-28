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        İstanbul ve Ankara bu yaz rahat ama İzmir için tehlike çanları çalıyor!

        İstanbul ve Ankara barajları bu yaz geçen yıla göre hayli dolu fakat İzmir için susuzluk riski büyük. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 28.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:08
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        İşte 3 büyükşehirdeki son durum!
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        Her yaz susuzluğu konuşuyoruz. Çok uzun süre yağış almayan kentler için susuzluk büyük risk. Hatırlatın, geçen yıllarda İstanbul’da barajlardaki su seviyesi çok çok düşük oranlardaydı.

        Peki şimdi durum ne? Yazın ortasındayız ve susuzluk gibi bir tehlike var mı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’a göre İstanbul ve Ankara bu yaz rahat fakat İzmir için tehlike çanları çalıyor…

        Yıldız, “Yurt genelinde yıllık ortalama yağış 574 milimetre yani bu yağış miktarına göre kişi başına düşen su miktarı 1312 metreküp. Bu yağış ülke genelinde 450 milyar metreküp su oluşturuyor. Bizim yıllık toplam su potansiyelimiz 112 milyar metreküp. Barajlarda şu anda yaklaşık 54 milyar metreküp su var. DSİ'nin verilerine göre bugün itibarıyla barajlarda aktif olarak 53,8 milyar metreküp kullanılabilir su var. Geçen yıl bu miktar 50,2 milyar metreküp civarındaydı.

        İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 60, Ankara'da ise yüzde 36 seviyelerinde. İstanbul ve Ankara için yakın bir tehlike görünmüyor ancak İzmir’de Tahtalı Barajı'nın seviyesi yüzde 24 ile 2008 sonrası en düşük seviyesinde. İzmir’in içme ve kullanma suyunun yaklaşık yarısı bu barajdan sağlandığı için bu oran İzmir için tehlikeli bir durum."

        Fotoğraflar: AA

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        #barajlarda son durum
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