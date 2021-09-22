İşte Assos'taki son durum 0:00 / 0:00

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, otel ve restoranlarında her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos’ta, bugünlerde dikkat çeken bir çalışma sürdürülüyor.

Bölgede antik limana inen yolun yamaç kısmındaki dev kayalar, turistik tesisler ve tatilciler için tehlike oluşturduğu için şevlendirme adı verilen kaya ıslahı çalışması ile kaldırılıyor.

6 yıl önce bir otelin çatısına ve geçtiğimiz yıl da limana doğru düşen büyük kayaların ardından başlatılan çalışma sırasında ise turistik tesislerin kapalı kalacağı kaydedildi. AFAD'ın incelemelerinin ardından başlatılan çalışmanın da 500 günde tamamlanacağı ifade edildi. Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan ıslah çalışmasının ise ocak ayına kadar bitirilmesi bekleniyor.

Bölgedeki doğal dokuya zarar verildiği tartışmalarına da neden olan çalışmayla ilgili Habertürk'e konuşan ve bu sezon sezon hizmet veremeyen işletmelerin sahipleri ise bölgedeki durumu değerlendirdi.

"GÖRÜNTÜ RAHATSIZ ETTİ AMA YAPILMAK ZORUNDA"

Assos'ta otel sahibi olan Muzaffer Yıldız, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Açıkçası bu çalışma dev kayaların tehlike arz etmesi açısından yapılmak zorunda. Tabi şu anki görüntü bizi de rahatsız etti. Bir tünel girişi gibi oldu. Ancak bu konuda gerekli peyzaj çalışmalarının yapılacağı ve bölgenin ağaçlandırılacağı söylendi. Biz, kayaların aslı bozulmadan yapılması daha iyi olur dedik. Ancak mühendislik açısından başka bir çözüm yolu olmayacağı iletildi. Çalışmalar sırasında bir tapınak da bulundu. Bu nedenle proje değiştirildi ve o bölge korumaya alındı."

— Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) September 22, 2021

"ISLAH ÇALIŞMASI DAHA ERKEN BİTECEK"

Assos Otelciler Derneği Başkanı Erdal Çakır da, "Proje için 500 günlük bir süre verildi. Ancak biz bu sürenin uzun olduğunu ifade edince onlar da bu konuda yüklenici firma ile görüştüler. Firma bize ocak veya şubat ayında teslim edileceğini söyledi. Şu anda görüntünün böyle olması doğal çünkü çalışmalar devam ediyor. Çalışma sonunda 12 bin metrekarelik bir otopark alanı da ortaya çıkacak. Ayrıca peyzaj çalışması da yapılacak. Yani ıslah çalışması sona erince bölgenin daha iyi görüneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 40'I BİTMİŞ DURUMDA"

Bölgede pansiyon ve restoran işleten Bülent Şancı ise, "Bu yıl çalışmalardan dolayı burada hiçbir işletme faaliyet gösteremedi. Bu nedenle pandeminin de etkisiyle ekonomik olarak zor bir dönem oldu. Şu anda kaya ıslah çalışması sürüyor. Bize iletilene göre yüzde 40'ı bitmiş durumda. Bizler de çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.