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Oğlu içeride kaldı! Alevlere daldı!

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde geçimini çobanlıkla sağlayan 6 çocuk babası Halit Acar, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında korkarak gizlenen 3 yaşındaki oğlu Ayaz'ı alev ve dumanların arasından kurtardı

BABA BUDUR! Son dakika: Oğlu için alevlere daldı
Oğlu içeride kaldı! Alevlere daldı!
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DHA

Kars'ta, önceki gün öğle saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde çobanlık yapan Halit Acar'ın kaymakamlık tarafından yaptırılan 2 odalı evinde, elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler arasında kalan Acar, eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

MİNİK AYAZ KORKUP YENİDEN EVE GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre yaşananlardan korkan çiftin çocuğu Ayaz koşarak yanan eve girdi. Baba Halit Acar, oğlunu kurtarmak için alev ve dumanlarla kaplı eve yeniden girdi. Dumanlar arasında oğlunu arayan baba, sobanın arkasında gizlenmiş halde buldu.

OĞLUNU DUMANLARIN ARASINDA BULDU

Acar, kucağına aldığı oğlunu dışarı çıkarmayı başardı. Dumandan etkilenen çocuğa ayran içirilerek kendine gelmesi sağlandı. Kısa sürede her tarafı alevlerle kaplanan evden sadece televizyonu kurtarabilen Acar ailesinin, tüm eşyaları ve bir miktar parası yandı.

"3 YAŞINDAKİ OĞLUM NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Halit Acar, "Ben dışarıdaydım. Yangın haberi gelince koşarak eve geldim. Evin tavanında alevleri gördüm. O odanın kapısı kilitliydi hemen kapıyı kırdık. Biz komşularımla hortum bağlayıp su tutana kadar alevler evin tamamını sardı. O sırada 4 çocuğum oturma odasındaydı, apar topar onları çıkardık. O sırada 3 yaşındaki oğlum panikten ne yapacağını şaşırıp tekrar yavan eve doğru koştu ve içeri girdi.

"ÜZERİNE BASMIŞIM BAĞIRINCA BULDUM"

Onu da dumanın içinde bulup çıkardım. Anneleri dışarıda ağlayıp feryat edince çocuk da korkusundan ne yapağını bilmeden şuurunu kaybederek geri koşmuş. Ben hemen içeri girdim. Dumandan hiçbir şey görünmüyordu. O sırada ayağımı üzerine basmışım o da bağırınca baktım sobanın arkasına gizlenmiş. Hemen kucağıma alıp dışarı çıkardım. Ayran içirdik bir süre sonra kendisine geldi, sağlık durumu da iyi" diye konuştu.

KIZILAY AİLEYE YARDIM GÖTÜRDÜ

Türk Kızılayı Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir, başkan yardımcısı Suat Günerli ve ekibiyle birlikte yardım malzemelerini köye gönderdi. Gıda kolileri, giysi, bot, mutfak malzemesi, battaniye, ocak, hijyen malzemeleri ve çocuklara da çikolata, bisküvi ve keklerden oluşan malzemeler aileye teslim edildi.

KAYMAKAM AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İlçe kaymakamı Mustafa Uğur Özerdem, aileyi ziyaret ederek yanan evde incelemelerde bulundu. Muhtar Doğan Yılmaz´dan ve evi yanan Halit Acar´dan bilgi alan Kaymakam Özerdem, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilk fırsatta ev yapılması için çalışma başlatacaklarını belirterek, bu süre içinde de maddi ve iaşe yardımlarının aksatılmadan yapılacağını ifade etti. Aileye endişe etmemelerini, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Kaymakam Özerdem, aileyi de teselli ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

EVİ KAYMAKAMLIK YAPTIRMIŞTI

Yaz aylarında çobanlık yaparak kış aylarında ise köylerinde birkaç kişinin ahırlarında hayvanlara bakarak geçimini sağlayan Halit Acar´a maddi imkansızlıkları nedeniyle kaymakamlık tarafından iki odalı bir ev yapılmıştı. Birkaç yıl önce yapılan evin dün çıkan yangında kül olmasıyla aile evlerinin yakınındaki akrabasına ait bir odalı eve yerleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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