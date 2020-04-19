İşte Ekuban'ın bonservisi

Trabzonspor'un 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp Leeds'ten renklerine bağladı Caleb Ekuban, Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle İskoçya’nın iki dev ekibi Celtic ile Rangers kıyasıya yarışa girmiş durumda. The Sun’ın İskoçya edisyonunda çıkan habere göre, hem Celtic hem de Rangers menajerler vasıtasıyla temaslara başladı. Ancak Trabzonspor’un bonservis bedeli olarak 8.7 milyon Pound yani 10 milyon Euro istediği belirtildi. 10 milyon Euro’luk (75 milyon TL) bu beklentinin her iki kulübü de zorlayacağı ve indirim isteyecekleri vurgulandı.