EURO 2020'de kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşirken en ilginç grup ise F Grubu oldu. 2014'ün dünya şampiyonu Almanya, son dünya şampiyonu Fransa ve son Avrupa şampiyonu Portekiz aynı gruba düştü. Grupta 4. takım ise İzlanda-Romanla ve Bulgaristan - Macaristan arasında oynanacak play-off grubu maçlarının ardından sonra belli olacak.