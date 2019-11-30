EURO 2020'de kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşirken en ilginç grup ise F Grubu oldu. 2014'ün dünya şampiyonu Almanya, son dünya şampiyonu Fransa ve son Avrupa şampiyonu Portekiz aynı gruba düştü. Grupta 4. takım ise İzlanda-Romanla ve Bulgaristan - Macaristan arasında oynanacak play-off grubu maçlarının ardından sonra belli olacak.
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