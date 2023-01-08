İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi bu istatistiklere dikkat: Jorge Jesus ve Okan Buruk... - Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibinin evine lider olarak giden Galatasaray, yine lider olarak dönmek isteyecek. Rakibinin 1 puan arkasında yer alan Fenerbahçe ise taraftarı önünde kazanıp liderliğe yükselmeyi hedefleyecek. Kritik randevuya saatler kala Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve hoca, oyuncu karşılaştırmaları... JORGE JESUS-OKAN BURUK

Jorge Jesus: Son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşayan bu hasrete Jorge Jesus yönetiminde son vermek istiyor. Sezon başında büyük umutlarla sarı-lacivertli takımın başına getirilen Portekizli teknik adam, özellikle hücumda 'özlenen' Fenerbahçe'yi futbolseverlere izletmeyi başardı. 16 maçta 42 gol atan Sarı Kanarya, Jesus yönetiminde 2.62 gol ortalaması yakaladı. 68 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başında ilk derbi galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Okan Buruk: Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Okan Buruk, yıllar sonra sarı-kırmızılı kulübe teknik direktör olarak geri döndü. G.Saray'ın başında ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında alan genç teknik adam, Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de devirmenin hesaplarını yapıyor. Son 6 maçından galibiyetle ayrılarak liderliğe yükselen Galatasaray, Okan Hoca ile 16 maçta 26 puan toplarken, rakip kalelere 29 gol attı. Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken toplam 13 kez rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. ALTAY-MUSLERA

Altay: Fenerbahçe'nin kaptanı Altay, Galatasaray derbisinde kilit rol oynayacak. 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 16 lig maçında 8 kez rakip futbolculara gol şansı tanımadı. Genç kaleci maç başına 2.0 (%65.3) kurtarış yapıyor. Muslera: Galatasaray'ın emektar kaptanı Muslera'ya da derbide önemli görev düşecek. 36 yaşındaki file bekçisi, bu sezon forma giydiği 15 lig maçında 6 kez kalesini gole kapattı. Muslera maç başına 3.07 (%79.3) kurtarış ile Altay'ı geride bıraktı. SZALAI-NELSSON

Szalai: Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli ismi Attila Szalai, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı 16 lig maçının hepsinde forma giydi. Macar stoper, maç başına %59.3 ikili mücadele kazanma oranıyla Nelsson'u sollamış durumda. Szalai'nin maç başına pas arası ortalaması ise 1.06. Nelsson: Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Victor Nelsson, bu sezon ligde 16 maçta forma giyerken, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 6'sını kalesinde gol görmeden tamamladı. Danimarkalı stoper, maç başına 1.0 top çalarken, %49.6 ikili mücadele kazanma oranıyla da dikkat çekiyor. FERDİ-BOEY

Ferdi: Fenerbahçe'nin bu sezonki en başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisinde de kili rol üstlenecek. Hem sağ bek hem de sol bekte başarıyla görev yapan genç yıldız, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 60.7'sini kazandı, maç başına da 2.33 orta yaptı. Boey: Galatasaray'ın sezon başında kadroda düşünmediği Sacha Boey, yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 14 lig maçında görev yapan Kamerun asıllı Fransız sağ bek, sadece 2 asist yapmasına karşın maç başına 1.14 kilit pas ve 3.21 isabetli orta istatistiğiyle öne çıktı. ARAO-TORREIRA

Arao: Sezon başında Jorge Jesus'un özel isteğiyle Flamengo'dan alınan Willian Arao, sarı-lacivertlilerin orta alanda değişmez ismi oldu. Defansif özellikleriyle ön plana çıksa da forma giydiği 14 Süper Lig maçında 3 asist yaparak skora da katkı yapabileceğini gösterdi. Brezilyalı yıldız, maç başına top çalmada 0.8 ortalama tutturdu. Torreira: Anneannesinin vefatı nedeniyle derbiye günler kala ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira'nın bu akşam Kadıköy'de sahada olması bekleniyor. Bu sezon 13 lig maçında görev yapan Uruguaylı orta saha, maç başına 1.92 top çalma, 1.23 pas arası ve yüzde 62.5 ikili mücadele kazanma istatistiği yakaladı. CRESPO-OLIVEIRA

Crespo: Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Crespo, iki yönlü oyunuyla ligde fark yarattı. Portekizli futbolcu, 12 lig maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken, maç başına 2.25 top çalma ve maç başına yüzde 80 isabetli pas oranıyla ön plana çıkıyor. Oliveira: Cezası nedeniyle Ankaragücü maçında forma giymeyen Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 15 Süper Lig maçında 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Maç başına %80 isabetli pas oranıyla oynayan Portekizli orta saha, maç başına 2.13 kilit pas istatistiğiyle de hücumda etkili bir performans sergiledi. İRFAN CAN-MERTENS

İrfan Can: Fenerbahçe'nin orta sahadaki ataklarını yönlendiren isim olan İrfan Can Kahveci, kendisinden beklenen performansı bu sezon sergilemeyi başardı. 13 lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yapan tecrübeli oyuncu, rakip kaleye maç başına 1.62 şut çekerken, yine maç başına 1.62 kili pas istatistiğiyle öne çıktı. Mertens: Galatasaray'da son haftaların formda ismi Mertens, Fenerbahçe derbisinde takımının en büyük hücum silahlarından biri olacak. Belçikalı futbolcu 15 lig maçında 3 gol, 2 asist üretirken, maç başına 2.40 şut ve maç başına 1.87 kilit pas istatistiği tutturdu. ROSSI-KEREM AKTÜRKOĞLU

Rossi: Jesus'un en güvendiği isimlerin başında gelen Diego Rossi'nin, derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon 15 Süper Lig maçında forma giyen Uruguaylı kanat oyuncusu, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Maç başına 0.93 şut ortalamasıyla tutturan Rossi, rakip kaleye yaptığı driplingler ve çalışkanlığıyla da öne çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu: Son iki sezondur Galatasaray'ı sırtlayan isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, derbide de Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak. Bu sezon 15 lig maçında 5 gol kaydeden 24 yaşındaki kanat oyuncusu, maç başına 1.81 şut ve maç başına 1.31 kilit pas istatistiğiyle mücadele ediyor. BATSHUAYI-ICARDI

Batshuayi: Valencia ile birlikte hücumda fark yaratan Batshuayi, 10 lig maçında attığı 8 golle kalitesini ispatladı. Her 68 dakikada bir gol atan Belçikalı yıldız, girdiği net pozisyonları gol çevirme oranında ise %66.7 ile inanılmaz bir yüzde yakaladı. Icardi: Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında oynamayan Icardi, derbiye kadar hazır hale geldi. Zorlu mücadeleden süre almasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli, 2 gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'ye karşı da G.Saray'ın hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak. Bu sezon 6 lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki forvet, rakip kalelere maç başına 2.50 şut çekerken, net pozisyonları gole çevirmede ise %40'lık başarı sağladı. VALENCIA-GOMIS