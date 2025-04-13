İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

Süper Lig’in tamamlanmasına 7 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 74'e yükseltti.

FENERBAHÇE, SİVAS'I 3 GOLLE GEÇTİ!

Aynı haftada Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:

GALATASARAY

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Bodrum FK (E)

Eyüpspor (D)

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

FENERBAHÇE

Kayserispor (E)

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)