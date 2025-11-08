Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kafilesi! - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kafilesi!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli kafilesinde 2 eksik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle müsabakanın oynanacağı Kocaeli şehrine hareket etti. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan yer almadı.

        Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

        Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor