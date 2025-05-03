Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte günün maçlarının VAR hakemleri! - Futbol Haberleri

        İşte günün maçlarının VAR hakemleri!

        Trendyol Süper Lig 34. haftasında oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu. İşte günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte G.Saray-Sivasspor maçının VAR'ı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Net Global Sivasspor, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

        Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR olarak Ogün Kamacı eşlik edecek.

        İşte günün VAR ve AVAR hakemleri:

        16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Istvan Vad (VAR) - Arda Kardeşler (AVAR)

        16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Javier Alberola Rojas (VAR) - Abdullah Buğra Taşkınsoy (AVAR)

        19.00 Galatasaray - Sivasspor: Pawel Malec (VAR) - Ogün Kamacı (AVAR)

        19.00 Hatayspor - Başakşehir: Fabio Melo (VAR) - Davut Dakul Çelik (AVAR)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası